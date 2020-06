Con la riapertura delle frontiere da e per i Paesi confinanti con la Svizzera, anche il traffico viaggiatori internazionale torna gradualmente all’esercizio normale. Mentre i collegamenti per la Francia, la Germania e l’Austria sono stati progressivamente riattivati già dalla metà di maggio, i treni da e per l’Italia non potevano ancora circolare a causa delle condizioni imposte dalle autorità. Dopo la rimessa in servizio del traffico regionale transfrontaliero di TILO a metà giugno, a partire da lunedì 29 riprenderanno a circolare anche i treni internazionali del traffico a lunga percorrenza dalla Svizzera per l’Italia e viceversa, lo confermano le FFS in un comunicato odierno.

Verso Venezia

D’accordo con la ferrovia partner Trenitalia, in una prima fase sull’asse del San Gottardo saranno in servizio complessivamente cinque treni EuroCity da Zurigo o Basilea a Milano oppure dal capoluogo lombardo verso la Svizzera. Ciò equivale a circa il 50 percento della normale offerta secondo orario, che presumibilmente verrà ulteriormente ampliata in una seconda fase a metà agosto; dal 7 settembre i clienti dovrebbero poter fruire nuovamente dell’abituale offerta completa, compreso il collegamento diretto giornaliero Svizzera–Venezia

Ginevra-Milano

Sull’asse del Sempione a partire dal 29 giugno circoleranno in entrambe le direzioni quattro treni diretti, due da Ginevra a Milano via Losanna e due da Basilea a Milano via Berna. Su questa tratta è previsto un ulteriore aumento dell’offerta il 7 settembre. Tra la metà di agosto e il 6 settembre l’esercizio ferroviario tra Iselle e Domodossola verrà sospeso a causa dei lavori in programma.

Il piano di protezione per i viaggiatori dei trasporti pubblici resta in vigore fino a nuovo avviso. I viaggiatori sono pregati di seguire le misure di protezione e, nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima di 1.5 metri , di indossare le mascherine protettive. Nel traffico interno in Italia vige l’obbligo della mascherina per tutti i viaggiatori.

