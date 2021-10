L’idea di un certificato COVID da utilizzare solo in Svizzera per chi è guarito dal coronavirus piace alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Nazionale (CSSS-N). Nell’affrontare questo tema, la commissione auspica che la Confederazione si accolli i costi dei test per le persone vaccinate una sola volta anche dopo il 30 novembre prossimo.

Nel corso della sua seduta del 20 ottobre scorso, l’esecutivo aveva proposto di emettere certificati sanitari anche per coloro che scoprono, grazie ad un test sierologico, di essere stati contagiati dal coronavirus. Questi test - costo medio 70 franchi - dovranno essere eseguiti in Svizzera in laboratori accreditati da Swissmedic. La validità dei certificati COVID rilasciati in base ai test sierologici, che dovrebbero essere disponibili da metà novembre, sarebbe limitata a 90 giorni. Saranno inoltre riconosciuti solo in Svizzera.