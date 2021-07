Lo spirito nomade. Jack Kerouac ne era impossessato. La strada, i viaggi, un intero Paese come casa. Di più, il senso stesso della vita – per lo scrittore – era rappresentato dal movimento continuo. Alla perenne ricerca di qualcosa. Anni e anni dopo, la pandemia ha sconvolto abitudini e valori (borghesi). All’improvviso, il lavoro non è più vincolato a un luogo specifico. A quattro mura, spesso perfino opprimenti. E così, paradossalmente, in mezzo a una moltitudine di limitazioni e restrizioni l’essere umano è libero. Di spostarsi, già. O, se preferite, di vivere lontano migliaia e migliaia di chilometri dall’ufficio. Lo spirito nomade, appunto. Declinato all’era digitale.

David Wiederkehr e la sua famiglia ne sanno qualcosa. Due bimbi piccoli, nati nel 2015 e nel 2018. Un impiego nel marketing...