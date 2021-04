«Siamo pronti nel caso occorresse una terza dose contro le varianti»

Vaccini, vaccini e vaccini. Tutto sembra ruotare attorno alla campagna di immunizzazione, in Svizzera come in chiave internazionale. Se ne parla d’altronde come di una corsa,di una competizione insomma tra Paesi. Una corsa che sta generando nuova speranza sì, ma anche un certo malcontento - a causa dei ritmi sin qui certo non vertiginosi - in una popolazione provata da 14 mesi di pandemia. Ne parliamo con la massima autorità in materia in Svizzera, Nora Kronig.

Signora Kronig, a che punto siamo nella lotta contro il virus?

«Ci troviamo in una situazione in cui siamo costretti a seguire l’evoluzione della pandemia. Noi come l’intera popolazione, a cui va la nostra riconoscenza per il continuo impegno nel rispettare le misure in vigore. Stiamo cercando le migliori soluzioni per proteggerla, tenendo...