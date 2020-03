Il tema della criminalità transfrontaliera ritorna sui banchi del Parlamento federale. Cinque giorni dopo l’ultima rapina avvenuta lungo la fascia di confine, a Vacallo, il consigliere nazionale Piero Marchesi (UDC) ha presentato una mozione in cui chiede che ai Cantoni di frontiera chiamati a intervenire in prima persona per garantire la sicurezza dei confini venga corrisposto un sostegno finanziario da Berna. In sostanza, in caso di approvazione, il Consiglio federale è incaricato di adottare la relativa base legale.

Dopo il dibattito urgente

«Questa mozione nasce dal dibattito parlamentare della scorsa sessione», ci spiega Marchesi. In quell’occasione, il 18 dicembre scorso, il Nazionale aveva tenuto un dibattito urgente sul tema della criminalità nelle regioni di confine. Le soluzioni proposte...