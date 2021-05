Il 13 giugno si vota sulla nuova legge sul CO2, volta a dimezzare entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990. Varie associazioni, fra cui Swissoil e Auto-Suisse, hanno promosso il referendum. Intervista alla titolare del Dipartimento federale dell’ambiente.

La Svizzera è più toccata di altri Paesi dal riscaldamento climatico?

«La Svizzera è un Paese alpino: da noi l’aumento delle temperature è due volte superiore alla media mondiale. Gli effetti del riscaldamento climatico sono già osservabili soprattutto in montagna, con i ghiacciai che si sciolgono, o nelle zone agricole, con la siccità in aumento. Due anni fa è stato necessario elitrasportare acqua sugli alpeggi perché non ce n’era più abbastanza per le mucche. E con gli effetti del cambiamento climatico osserviamo...