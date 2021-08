L’inviato speciale degli USA e la ministra elvetica dell’ambiente hanno sottolineato l’importanza di un’efficace protezione del clima e del combattere l’avanzare del riscaldamento globale. E per tale obiettivo è capitale che ci siano sforzi congiunti di tutti gli Stati, in ogni parte del pianeta, riferisce un comunicato odierno del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

John Kerry ha sottolineato che in particolare gli Stati del G20 dovrebbero dare il buon esempio, fissando ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni. Kerry ha inoltre rivendicato un rapido abbandono dell’energia prodotta col carbone e lo stop ai finanziamenti di questo tipo di energia dannoso per il clima.

In vista della COP26, che si terrà a Glasgow tra meno di tre mesi, l’inviato speciale degli USA e la consigliera federale Sommaruga sono concordi nell’affermare che servono regole severe per la computabilità della riduzione di emissioni di CO2 realizzata all’estero. Ad esempio, le emissioni di gas serra che un Paese riduce attraverso progetti realizzati in un altro non devono poter essere accreditati a entrambi i Paesi; bisogna inoltre anche evitare di inquinare l’ambiente.