Il 13 febbraio il popolo svizzero è chiamato a esprimersi sul pacchetto di misure a sostegno dei media. Un tema che, come previsto, sta dividendo l’opinione pubblica. Affrontiamo la questione coinvolgendo il capo del DATEC, la consigliera federale Simonetta Sommaruga.

Onorevole Signora Sommaruga, perché è importante sostenere la Legge a favore dei media, in particolare in una regione linguistica svantaggiata come quella della Svizzera italiana, dove la massa critica di pubblico è nettamente minore rispetto al resto del Paese?«Le misure a sostegno dei media sono concepite in modo da garantire che tutte le regioni del Paese possano mantenere anche in futuro una copertura mediatica locale e un’informazione diversificata. La Svizzera italiana non può ovviamente competere con altre regioni del Paese,...