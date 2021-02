Simonetta Sommaruga è entrata a far parte della Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions, una nuova commissione dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) che si ripropone di mettere l’uomo al centro di una svolta energetica pulita.

La svolta energetica sta avanzando in molti paesi ed è fondamentale che la popolazione possa trarre vantaggio dalle opportunità offerte, secondo Sommaruga. In Svizzera la popolazione può esprimersi direttamente alle urne in merito alle leggi in ambito energetico e climatico, mentre in altri paesi la partecipazione democratica è assai più limitata. Nella nuova commissione la responsabile del DATEC «si adopererà per avvicinare maggiormente le ambizioni climatiche della politica al consenso democratico», precisa la nota.