Il Sindacato degli insegnanti romandi (SER) sostiene chiaramente i test salivari sistematici nelle scuole per lottare contro la diffusione del coronavirus, mentre si oppone a un obbligo di vaccinazione dei docenti.

«Nessun altro mestiere è sottoposto a un simile obbligo e non c’è nessun motivo per cui gli insegnanti dovrebbero essere l’eccezione», afferma il presidente del SER Samuel Rohrbach in un’intervista pubblicata oggi da «La Liberté» e i suoi giornali partner. «Il personale scolastico dovrebbe essere invitato a farsi vaccinare, niente più».