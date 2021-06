La maggior parte dei casi riguardava infrazioni del buon costume, della legge sulle armi e di quella sugli stupefacenti, riporta una nota. Inoltre, un 16enne, ferito in una rissa, è stato trasportato in ospedale e gli autori del pestaggio sono stati arrestati.

Lo scorso 1° aprile, circa 300 studenti si erano ritrovati sulla place de la Planta per festeggiare l’inizio delle vacanze di Pasqua, contravvenendo alle restrizioni in vigore per lottare contro la diffusione del coronavirus. In quell’occasione vi erano stati atti violenti: undici giovani, fra i 15 e i 24 anni, dovranno rispondere del reato di sommossa.