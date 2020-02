Oggi si è svolta in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene. Il 98 per cento delle sirene ha funzionato perfettamente. L’allarme tramite l’app Alertswiss ha invece subìto dei ritardi. Nel complesso l’allarme della popolazione è tuttavia garantito a un livello elevato.

In Svizzera ci sono circa 7’200 sirene per dare l’allarme generale alla popolazione in caso di pericolo, di cui circa 5’000 sirene fisse e circa 2’200 sirene mobili. Tutte le sirene fisse sono allacciate al sistema di telecomando Polyalert. Polyalert serve anche da sistema centrale per la diffusione di comunicati d’allarme e informazioni sull’evento tramite i nuovi canali Alertswiss (app Alertswiss e sito Alertswiss).