(Aggiornato alle 14.52) Un terremoto di magnitudo 4 si è verificato alle 13.11 in Alto Vallese, con epicentro a Oberwald, a 7,1 chilometri di profondità. Lo ha indicato il sito del Servizio sismico svizzero del Politecnico di Zurigo. Circa mezz’ora dopo si è prodotta una scossa di assestamento di magnitudo 1,2 a una profondità di 8,6 chilometri. Contattata dall’agenzia Keystone-ATS, la polizia vallesana ha reso noto di non aver ricevuto chiamate in relazione al sisma. L’ultimo terremoto paragonabile su suolo elvetico è stato registrato il 25 ottobre del 2020 a Elm, nel canton Glarona (4,4). Le scosse con una magnitudo superiore a quattro sono generalmente percepite dalla popolazione. Il Vallese è il cantone più esposto al rischio sismico. Secondo i dati storici, un grande terremoto di magnitudo 6-6,5 si verifica in media ogni 100 anni nella regione. L’ultimo grande evento di questo tipo è avvenuto nel 1946, con l’epicentro situato a pochi chilometri a nord di Sierre.