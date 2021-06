Nel quadro dell’operazione internazionale Pangea, in Svizzera sono state controllate quasi 700 spedizioni di farmaci importati: la metà è stata confiscata perché erano medicinali illegali o prodotti dopanti. Il 90% dei sequestri concerneva stimolanti per l’erezione.

Obiettivo della quattordicesima edizione di Pangea, che dal 18 al 25 maggio ha coinvolto 55 Paesi, era di nuovo la lotta al commercio illegale di agenti terapeutici su Internet. In totale sono stati esaminati quasi 120’000 siti web dalle autorità internazionali e 113’000 di questi siti sono stati chiusi. In tutto il mondo sono stati sequestrati 9 milioni di unità di farmaci illegali e falsificati, riferisce un comunicato odierno dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic.