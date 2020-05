Dopo sette settimane di governo d’emergenza per l’epidemia di Covid-19, l’umore della popolazione è in ribasso: solo il 15% lo definisce buono e il 57% ritiene la situazione economica da cattiva a molto cattiva.

Riguardo all’allentamento delle restrizioni dal prossimo 11 maggio, la maggioranza degli intervistati in tutto il Paese lo accoglie con favore, ma in modo differenziato: gli ultra 75.enni con più decisione, i giovani meno chiaramente. Per regione linguistica, i sostenitori più accaniti dell’allentamento vivono nella Svizzera tedesca, meno decisamente nella parte francofona, mentre in Ticino una netta maggioranza (62%) trova «troppo frettolosa» o «piuttosto frettolosa» la decisione di abbandonare alcune misure di tutela.