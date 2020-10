«La situazione è seria». Ha esordito così Virginie Masserey, responsabile del controllo della malattie infettive presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ricordando i numeri del contagio, che oggi hanno superato quota 3 mila. La curva dei contagi non è comparabile a quella della prima ondata, poiché oggi si effettuano molti più test. Il numero di ospedalizzazioni è inferiore ad allora, ma la tendenza di crescita è «preoccupante e seria». L’aumento rapido tocca tutta la Svizzera, ha detto, compresi i cantoni che nel corso della prima ondata erano stati meno interessati. «Bisogna assolutamente fermare la crescita dei casi», ha esortato. Questo per evitare un sovraccarico degli ospedali, che comprometterebbe la presa a carico di tutti i malati. «Bisogna agire subito per evitare una situazione simile». «Tutti potremmo essere malati senza saperlo ed è per questo che bisogna rispettare tutte le regole di protezione che ormai conosciamo» ha ricordato, evidenziando l’importanza del mantenimento delle distanze, delle mascherine, quando non si può rispettare la distanza, e dell’igiene delle mani. Molto importante è anche attenersi severamente alla quarantena quando necessario.