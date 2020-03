Il regime di situazione straordinaria decretato dal Consiglio federale si estenderà probabilmente oltre la data inizialmente prevista del 19 aprile: è quanto avrebbe affermato una delegazione dell’esecutivo in un incontro con i vertici dei partiti, di cui dà notizia la NZZ am Sonntag. Stando al governo pensare di poter gradualmente tornare alla normalità già in aprile - per esempio con una riapertura delle scuole e un ritorno in ufficio di coloro che hanno meno di 40 anni, come è stato da taluni ipotizzato - sarebbe illusorio. Al momento sarebbe infatti troppo presto per stimare come si evolverà l’epidemia.