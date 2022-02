La valanga, larga circa 100 metri, si è fermata nell’area sciistica adiacente e soccorritori sono intervenuti per sondare la pista alla ricerca di eventuali sciatori sepolti. In serata un portavoce della polizia cantonale ha riferito a Keystone-ATS che l’operazione è terminata e che nessuna vittima è stata trovata sotto la slavina.

La massa di neve si è staccata attorno alle 14.50, ha precisato il portavoce aggiungendo che è scivolata per circa 150 metri. Il traffico sulla linea è completamente interrotto.

La procura competente ha aperto un’inchiesta per determinare le cause della colata di neve, ha comunicato in serata la polizia cantonale.