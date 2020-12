Alla fine dello scorso anno, la polizia cantonale vallesana è riuscita a porre fine alle attività di un vallesano e di un vodese residenti nel Basso Vallese e sospettati di essere coinvolti in un traffico di droga su vasta scala, precisa un comunicato odierno. Il presunto responsabile, 43 anni, è stato fermato alla dogana franco-elvetica. Nella sua auto sono stati trovati 40 chili di hashish e un chilo e mezzo di cocaina. Il complice, 25 anni, è stato arrestato poco dopo a Saint-Maurice (VS).

Le perquisizioni eseguite in seguito hanno portato al sequestro di altri 30 chilogrammi di prodotti a base di cannabis, 400 grammi di cocaina e 400 pillole di ecstasy a St-Maurice, Bex, Lavey e Saxon. Una parte era già confezionata per la vendita. Sono stati sequestrati pure 100’000 franchi, diverse migliaia di euro, armi da fuoco e orologi di valore.

Il 43enne, proprietario di un negozio di canapa legale a base di CBD a Saint-Maurice, ha venduto stupefacenti nel suo esercizio a consumatori o trafficanti domiciliati tra lo Chablais vodese e il Vallese centrale, precisa ancora la nota. Per la sua attività ha beneficiato della complicità di diverse persone, fra cui il 25enne.

I due sono attualmente in detenzione. Il ministero pubblico ha avviato un’inchiesta e dovranno presto comparire davanti a un giudice. Nel corso di indagini parallele, un ventina di altre persone sono state interrogate o denunciate per violazione della legge federale sugli stupefacenti. Alcune di esse si trovano in detenzione preventiva.