Uno snowboarder 43.enne è stato trovato morto ieri in serata a un metro di profondità, sepolto sotto una lastra di neve fuori dalle piste del comprensorio sciistico di Davos Parsenn (GR). A lanciare l’allarme è stata la famiglia quando la vittima non si è presentata a un incontro concordato.

La polizia cantonale, si legge in un comunicato odierno, è stata informata della scomparsa verso le 16.30 di ieri. Poco dopo, i servizi d’emergenza hanno iniziato le ricerche nei pressi di una massa nevosa.

Il pericolo di valanghe in montagna rimane marcato su tutto l’arco alpino, compreso il nord del Ticino, e si raccomanda estrema prudenza. Finora ci sono già state 45 slavine quest’inverno in cui sono rimaste coinvolte delle persone, stando a una mappa pubblicata su Twitter dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

L’elevato rischio è dovuto alla neve fresca o trasportata dal vento che ricopre lo strato di neve vecchia. In queste condizioni anche una singola persona che pratica sport invernali può provocare il distacco di valanghe, anche di dimensioni notevoli. Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), il livello di pericolo è marcato in quasi tutta la regione alpina.