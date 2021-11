A causa della crisi scatenata dalla pandemia, l’afflusso di ordini nel 2020 ha inizialmente subito un forte calo. All’inizio del primo trimestre dell’anno in corso, c’è stato un impressionante effetto di recupero, con 7,2 miliardi di CHF di nuovi ordini assegnati, un valore record. In seguito, però, la situazione ha subito un rallentamento notevole e nel secondo trimestre sono stati impartiti ordini per 5,8 miliardi di franchi, e ora per 5,3 miliardi di franchi. Le riserve di lavoro vengono alacremente smaltite, da 17 miliardi di franchi alla fine di marzo di quest’anno a 15,4 miliardi di franchi alla fine di settembre.

Per queste ragioni, non è garantito che l’attuale alto livello di occupazione possa essere mantenuto. In genere, l’occupazione nel settore principale delle costruzioni raggiunge il suo picco annuale alla fine di settembre, dopo di che l’occupazione scende di diversi punti percentuali a causa della meteo invernale. Attualmente, sembra piuttosto improbabile che l’anno prossimo l’occupazione aumenti in modo così forte come nel 2019 o nel 2021.