Il preparato in questione è il RLF-100 (Aviptadil), spiega l’impresa in un comunicato odierno. «Lo stato israeliano è ansioso di testare questo trattamento potenzialmente in grado salvare la vita dei pazienti che attualmente non hanno altre opzioni», afferma Miki Halberthal, direttore generale di un centro sanitario a Haifa, citato nella nota.

Aviptadil è stato originariamente sviluppato - ed è attualmente approvato in Europa - per far fronte alla disfunzione erettile. Alla molecola è stato inoltre concesso lo status di farmaco orfano (cioè potenzialmente utile per lottare contro malattie rare) per il trattamento di gravi danni polmonari e sarcoidosi.