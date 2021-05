Soffocò il figlio e scosse violentemente la figlia: chiesti 16 anni e mezzo di carcere

Il tribunale distrettuale Dorneck-Thierstein, nel canton Soletta, ha concluso oggi il processo a carico di uno svizzero di 35 anni accusato di aver ucciso soffocandolo il suo primo bambino nel 2010 e di aver scosso la seconda figlia fino a provocarle gravi traumi nel 2012. Entrambi i piccoli avevano circa otto settimane di vita.

Il pubblico ministero ha chiesto 16,5 anni di reclusione per omicidio intenzionale nonché tentato omicidio plurimo, eventualmente derubricato in lesioni gravi. L’avvocato della difesa ha chiesto l’assoluzione. La sentenza dovrebbe essere resa nota il prossimo 6 di maggio. L’imputato, che nega ogni colpa ma non accusa nessun altro, non ha detto una parola nei tre giorni di dibattimento

La corte potrà basare il suo verdetto solo su prove circostanziali. Trattandosi di un processo indiziario, l’imputato può essere condannato solo se la corte non ha alcun ragionevole dubbio che abbia commesso il crimine.

La procura ha addotto come prove delle conversazioni e delle telefonate intercettate e da investigatori sotto copertura. La difesa ha criticato aspramente il loro uso, ritenuto contrario al diritto di rifiutarsi di testimoniare.

L’accusa ha ammesso che è stata una grave interferenza nella vita privata dei genitori. Ma i bambini erano vittime indifese, e le intercettazioni si erano rese necessarie dopo che i genitori e tutti i famigliari avevano eretto un «muro di silenzio» impenetrabile su consiglio degli avvocati, ha affermato il pubblico ministero.

Secondo l’accusa, l’omicidio del 2010 è stato premeditato. Il padre non aveva voluto la morte ma l’aveva messa in conto come possibile conseguenza. Il bambino aveva già numerose fratture alle costole, prove di gravi maltrattamenti precedenti.

E anche nel caso del «trauma del bambino scosso» dell’aprile del 2012, i medici hanno scoperto sulla figlia segni di scossoni precedenti.

La piccola è sopravvissuta grazie al rapido intervento medico. La rappresentante legale della ragazza ha detto che ancora oggi sono necessarie delle cure, e ha chiesto un indennizzo parziale di 30’000 franchi. Una somma definitiva non può essere stabilita al momento poiché le conseguenze a lungo termine dell’incidente non sono ancora note.

I delitti sono nati dal sovraffaticamento. «Non c’è dubbio che né il padre né la madre abbiano abusato dei bambini», ha sottolineato l’accusa. Dopo le indagini sotto copertura il procedimento contro la donna è stato abbandonato. Fra l’altro, le conversazioni private intercettate della coppia hanno scagionato la madre.

L’avvocata della difesa ha criticato i metodi di indagine come «sfrontati, aggressivi e riprovevoli», e sostenuto che gli inquirenti hanno «indagato in modo tendenzioso». Secondo la legale le informazioni fornite dagli investigatori sotto copertura non devono essere utilizzate e vanno ritenute inammissibili dalla corte.

Senza le informazioni fornite dagli investigatori sotto copertura, l’accusa non avrebbe nulla di utilizzabile. L’imputato dovrebbe essere assolto e risarcito per la detenzione preventiva illegale e per gli oneri causati dalle misure coercitive, ha aggiunto.

Secondo la difesa, sia il trauma da scuotimento della figlia che la morte del bambino non devono necessariamente essere causati dalla violenza. Ci sono altre spiegazioni, come la caduta della piccola quando il passeggino si è ribaltato. Anche le fratture alle costole del bambino potrebbero essere sorte senza intenzione, quando il piccolo una volta ha rischiato di cadere e il padre lo ha trattenuto. E il bambino, che aveva un raffreddore in quel momento, potrebbe essere stato soffocato dal suo stesso vomito.

I soccorritori hanno effettivamente aspirato un po’ di vomito dalle vie respiratorie superiori. Ma l’esperto medico sentito oggi ha escluso questa ipotesi, poiché non è stato trovato nulla nei polmoni.

