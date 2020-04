Il caso risale al dicembre 2015. La donna, allora 33enne, ha soffocato il suo quarto figlio due ore e mezzo dopo averlo partorito da sola in casa. In seguito, lo ha messo in un sacco della spazzatura e lo ha gettato in un cassonetto.

Nell’ottobre 2015 la donna, beneficiaria di una rendita AI completa, era stata ricoverata per due settimane in un reparto di neurologia per problemi alla vista. Fu così che apprese di essere incinta di un quarto figlio, con nascita prevista per il 10 dicembre circa. Nascose la gravidanza a tutti, compreso l’amante, e disse ai medici di voler far adottare il nascituro. Nei mesi che seguirono, però, non si presentò alle visite mediche previste e non rispose alle telefonate degli operatori che dovrebbero assisterla nel processo di adozione. Il cadavere del bimbo, nato il 2 dicembre, fu scoperto il 23 dicembre.