La Svizzera sarà solidale nella difesa dei valori della democrazia e della libertà. Lo ha assicurato la consigliera federale Karin Keller-Sutter oggi prima della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell’UE a Bruxelles, a cui la Confederazione è associata. La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), cui spettano competenze che all’estero sono dei ministri dell’interno, ha condannato l’attacco russo all’Ucraina. «Questa aggressione russa è una grave violazione del diritto internazionale». Sono in gioco i valori democratici e la libertà, ha dichiarato.

La Svizzera sarà solidale nel trovare una «soluzione paneuropea», ha aggiunto. Questa tragica situazione le ricorda l’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956 e della Cecoslovacchia nel 1968. La Svizzera sarà anche solidale con l’Ucraina e la sua popolazione.

Nella riunione ministeriale, Keller-Sutter discuterà dell’aiuto umanitario in Ucraina, ma anche di come sostenere gli Stati limitrofi nell’accogliere i profughi, ha spiegato la consigliera federale ai giornalisti prima del vertice. Inoltre, sarà discusso il rafforzamento dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e la protezione delle frontiere esterne dell’UE. Anche in questo ambito per la «ministra» liberale radicale si impone «una soluzione paneuropea».

Keller-Sutter ha aggiunto: «Le misure contro la Russia devono essere inasprite». L’amministrazione federale sta preparando oggi diversi possibili provvedimenti. Il Consiglio federale deciderà domani in merito. Poiché non le è possibile anticipare le discussioni di domani in seno al collegio governativo, Keller-Sutter non ha voluto fornire dettagli su quanto bolle nella pentola dell’amministrazione.

Più difficoltà per i russi

Le condizioni per la concessione di un visto ai cittadini russi devono essere inasprite. Lo ha detto la consigliera federale Karin Keller-Sutter dopo la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell’UE a Bruxelles, a cui la Confederazione è associata. La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha dichiarato che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è in procinto di stabilire quanti visti sono stati concessi ai cittadini russi in Svizzera. Il caso dei diplomatici russi deve essere preso in considerazione, ha precisato.

Praticamente nessuna domanda d’asilo

Il tema principale della riunione ministeriale riguardava tuttavia l’accoglienza dei cittadini ucraini che fuggono la loro terra per rifugiarsi in un Paese dello Spazio Schengen, di cui fa parte anche la Svizzera. La Polonia ha per esempio accolto 250.000 Ucraini che hanno lasciato la loro patria. «Ma non c’è praticamente alcuna domanda d’asilo», ha osservato la consigliera federale. «Molti di loro stanno da amici o parenti. Siamo stati d’accordo che occorre farli entrare (nello Spazio Schengen)». I cittadini ucraini non hanno bisogno di un visto per entrare nell’area Schengen, a condizione che non vi rimangano per più di tre mesi. Una questione importante, che deve ora essere chiarita, è cosa succederà una volta trascorsi i 90 giorni, ha spiegato la responsabile del DFGP.

