«Forte della sua tradizione umanitaria, la Svizzera può dare un esempio di solidarietà attraverso l’attuazione di canali sicuri» delle domande d’asilo, afferma la presidente di MSF Reveka Papadopoulos in una dichiarazione inviata all’agenzia Keystone-ATS.

L’invio di aiuti umanitari «non basta» e non dove contribuire al ripristino del vecchio «sistema di detenzione». Oltre ai minori, «altre persone rimangono particolarmente esposte», soprattutto alla COVID-19, sottolinea la presidente di MSF, menzionando le famiglie con bambini piccoli, le vittime di violenza sessuale e i malati.

Accolti in un posto che poteva ospitare solo circa 3 mila persone, questi 12 mila migranti hanno dovuto far fronte all’impatto di questo sovraccarico. E per protesta alcuni di loro hanno causato un incendio che ha distrutto il campo.