L’ipotesi di un’estensione dell’utilizzo del certificato COVID anche in settori dove per ora non è previsto – come già successo in Francia e ci si sta preparando a fare in Italia - si fa sempre più forte. A Berna, mentre per alcuni è la giusta via da percorrere, per altri c’è bisogno di evitare troppo malcontento fra la popolazione, soprattutto in previsione del voto sulla Legge COVID-19 di novembre.

Negli scorsi giorni la possibilità di richiedere il pass sanitario in più settori rispetto alle norme attuali si è fatta sentire anche nelle dichiarazioni di Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni: «In caso di aumento dei contagi, il certificato COVID per vaccinati, guariti e testati potrebbe essere impiegato non solo per i grandi eventi, come accade oggi, ma...