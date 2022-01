Dall’indagine risulta che praticamente nessun gruppo ha votato compatto contro la proposta: né i giovani né i vecchi, né la sinistra né la destra. Il risultato è stato altrettanto chiaro: il 62% ha accolto il testo in votazione.

L’eccezione è rappresentata dai simpatizzanti dell’UDC che, con il 70%, hanno detto ‘no’ in modo ancora più chiaro rispetto alla prima votazione svoltasi in estate (62%). Ad essi si sono aggiunti le persone non vaccinate, gli oppositori alle misure e i cosiddetti Amici della Costituzione. Tra i no-vax solo l’uno percento ha votato a favore della proposta.