Il fatto che solo il 58% dei criminali stranieri venga effettivamente espulso è una presa in giro della volontà popolare. Non usa mezzi termini l’ex Consigliere agli Stati argoviese Philipp Müller (PLR), che in un’intervista al «Blick» critica giudici e Consiglio federale, rei a suo dire di non essere abbastanza severi nell’applicazione dell’iniziativa popolare sull’espulsione.