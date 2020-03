Corsi di formazione interrotti, esami annullati: c’è molta incertezza al momento nel mondo della scuola e della formazione professionale a causa dell’epidemia di coronavirus che ha portato alla chiusura delle scuole.

La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni stanno lavorando a una soluzione unica che non svantaggi i giovani. E se dovessero fallire, il Parlamento potrebbe intervenire.

«È giusto che i giovani ottengano i loro diplomi», ha dichiarato oggi a Keystone-ATS Hannes Germann (UDC/SH), presidente della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati. A prescindere dal fatto che gli esami vengano spostati all’inizio dell’estate o che i certificati e i diplomi possano anche essere consegnati senza sostenere un esame, per il «senatore» sciaffusano è importante una soluzione unica per tutto il Paese.

Al momento da parte del Consiglio federale tutto tace, ha sostenuto Germann. Il Parlamento, che si riunirà il 4 di maggio fino all’8 maggio in sessione straordinaria, potrebbe intervenire. La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura degli Stati si riunirà il 17 aprile per preparare l’attività. Se per allora non sarà stata trovata una soluzione da parte degli attori coinvolti, il presidente Germann ha spiegato che non esiterà a prendere l’iniziativa affinché gli esami possano svolgersi.

Se tutto dovesse andare come previsto, tuttavia, l’intervento del Parlamento non dovrebbe essere necessario. Alcune criteri base dovrebbero infatti essere disponibili per tutto il paese entro la fine della settimana, ha sostenuto Stefan Kunfermann, portavoce della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) a Keystone-ATS.

Benché la riunione plenaria della CDPE sia stata annullata a causa del virus, la Segreteria generale, insieme con i vari organi cantonali, ha elaborato alcune proposte per un approccio comune al problema. Al momento è in corso tra i cantoni una procedura di consultazione.

Secondo Kunfermann, allievi, studenti, apprendisti, genitori, insegnanti, aziende e le organizzazioni dovrebbero conoscere entro la fine di questa settimana come si andrà avanti: l’obiettivo è fare in modo che vengano stabiliti principi uguali in tutta la Svizzera, che lascino però ai Cantoni il necessario margine di manovra per trovare soluzioni adeguate, ha spiegato Kunfermann.

Non si tratta di un lavoro semplice poiché l’istruzione, in Svizzera, è suddivisa tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La Confederazione è responsabile solo per il Politecnici federali. Nella formazione professionale è responsabile congiuntamente con i Cantoni e le parti sociali e per l’esame di maturità è responsabile assieme ai Cantoni. I Cantoni detengono la maggior parte delle competenze e non hanno ancora concordato un approccio coordinato.

Christine Häsler, responsabile del dipartimento educazione per il Canton Berna, insiste affinché si cerchi una soluzione valida per tutti. Poiché è improbabile, a suo avviso, che gli esami possano essere sostenuti, ha suggerito di concentrarsi su ciò che gli apprendisti e i liceali hanno raggiunto finora.

Se necessario, ha sostenuto in un’intervista al «Bund» in edicola oggi, i diplomi dovrebbero essere rilasciati in modo pragmatico a tutti i livelli, anche senza esame. Ma, soprattutto, bisogna evitare che i giovani subiscano un danno per qualcosa di cui non solo responsabili.

