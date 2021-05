Soluzioni per una maggiore sostenibilità negli acquisti, nell’alimentazione, nell’alloggio, nella finanza e nella mobilità. E ancora: fatti e cifre riguardanti il cambiamento climatico, il lancio della «Swiss Climate Challenge», l’assegnazione dello «Swiss Future Prize». Tutto questo e altro ancora potrà essere vissuto in diretta online, oggi, 27 maggio. Più di 40 esperti presenteranno e discuteranno soluzioni concrete e presenteranno visioni coraggiose contro il cambiamento climatico. Partendo da prospettive molto diverse ma con un unico obiettivo: dare un futuro al nostro pianeta. Questa, brevemente, è la giornata nazionale del clima che si celebrerà appunto oggi. Susanne Kunz e Mélanie Freymond modereranno il programma in tedesco e francese.