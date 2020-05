Sommaruga a colloquio con Rohani

La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il presidente iraniano Hassan Rohani hanno avuto oggi un incontro telefonico per discutere di questioni bilaterali, della pandemia di coronavirus e dell’accordo per l’esportazione di beni umanitari tra i due Paesi.

I colloqui sono avvenuti in vista del centenario della presenza diplomatica della Svizzera in Iran, ha indicato Sommaruga in un tweet.

Il presidente iraniano, citato dall’agenzia Isna, ha dal canto suo auspicato un maggiore impiego del meccanismo finanziario creato dalla Svizzera per facilitare gli scambi di beni con Teheran (Shta). «Ci aspettiamo che la Svizzera svolga un ruolo più efficace in questa situazione delicata, in cui stiamo assistendo a un aumento delle sanzioni illegali e disumane degli Stati Uniti contro l’Iran», ha detto Rohani.

«È imperativo che l’Unione europea, e in particolare i tre Paesi europei firmatari, facciano i passi necessari per riequilibrare gli impegni nell’ambito del Jcpoa (l’accordo sul nucleare iraniano, ndr) e che la Svizzera contribuisca a rafforzarne le fondamenta», ha aggiunto Rohani. La presidente della Confederazione ha invece ribadito il suo impegno per sviluppare il meccanismo finanziario e rafforzare la cooperazione con Teheran.

©CdT.ch - Riproduzione riservata