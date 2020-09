Nel suo discorso al dibattito generale della 75. Assemblea generale dell’ONU la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha lanciato un appello alla responsabilità degli Stati membri. Il lavoro delle Nazioni Unite deve essere sostenuto in maniera comune, ha affermato in un videomessaggio.

La presidente della Confederazione ha colto l’occasione anche per annunciare che la Svizzera intende rafforzare le proprie capacità e competenze nel settore del diritto internazionale umanitario e della prevenzione di conflitti: «Il mio paese è pronto ad assumersi ancor più responsabilità, e per questo motivo la Svizzera si candida per la prima volta per un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza per il periodo 2023-2024», ha spiegato la Sommaruga.