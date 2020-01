Entrambi i Paesi sono estremamente interessati a prendere misure concrete per la protezione del clima, ha proseguito il presidente austriaco. Van der Bellen ha reso omaggio a Simonetta Sommaruga, che si è recata a Vienna in treno di notte e farà lo stesso per il ritorno a Berna. «Per talune distanze, il treno è sicuramente una buona alternativa al trasporto aereo», ha rilevato.

Per quanto attiene alle relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea, la presidente della Confederazione ha dichiarato che il governo è interessato a «relazioni stabili» e auspica «un accordo». Quest’ultimo deve tuttavia essere accettabile per la popolazione. L’accordo quadro è per ora in sospeso nell’attesa del voto sull’iniziativa di limitazione dell’immigrazione dell’UDC, previsto in maggio.