Nuovi provvedimenti in vista a livello nazionale contro la pandemia. « Il Consiglio federale dovrà decidere ulteriori misure », ha affermato la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga in occasione di una visita odierna all’Inselspital di Berna. «Sarà chiamato a decidere molto presto», ha aggiunto.

La responsabile del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha voluto informarsi personalmente dell’attività del nosocomio universitario in relazione al Covid-19.

«In ospedale si vede quanto sia importante lavorare insieme per ridurre i contagi», ha detto Sommaruga a Keystone-SDA. Se non ci fossero abbastanza letti negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, il virus diventerebbe pericoloso. «Pericoloso per tutti noi», ha sottolineato.