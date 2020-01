Per commemorare le vittime e i sopravvissuti liberati 75 anni fa, domenica prossima si terrà una cerimonia ad Auschwitz. In questo contesto, la presidente della Confederazione ha voluto incontrare personalmente i sopravvissuti all’Olocausto, precisa il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sul suo sito web.

La popolazione svizzera conosce la politica disumana dei nazisti e dei loro complici attraverso articoli di giornale, memorie o mostre. Sa anche che alcuni i sopravvissuti all’Olocausto vivono in Svizzera. Eppure il loro destino rischia a volte di essere dimenticato, scrive il DATEC. «È quindi importante per me favorire gli incontri personali e mantenere vivo il ricordo di questo tempo incommensurabilmente tragico», ha detto la presidente Sommaruga durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche studenti dell’Università di Berna.