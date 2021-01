Berna semplifica l’ottenimento di aiuti per i ristoranti

Casi di rigore

Le imprese che hanno dovuto chiudere per almeno 40 gironi a causa delle misure federali non dovranno più provare il calo della cifra d’affari - Aumento dei limita massimi per i contributi a fondo perduto (fino al 20% della cifra d’affari annuale o a 750.000 franchi)