Alla dottoressa, che era finita sotto la vigilanza delle autorità per altri motivi, è stato temporaneamente vietato l’esercizio della professione e lo studio medico è stato chiuso, ha annunciato oggi l’Ufficio cantonale della sanità e dello socialità.

Secondo le conoscenze attuali, l’iniezione di vaccini scaduti non avrebbe effetti negativi sulla salute. Resta il problema della loro efficacia, i necessari chiarimenti in proposito sono in corso.