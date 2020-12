(Aggiornato alle 12.26) Dopo un’attesa spasmodica durata settimane, oggi nel Canton Lucerna la prima persona in Svizzera appartenente a una categoria a rischio è stata vaccinata contro il coronavirus. Si tratta di una signora di 90 anni.

Lo ha confermato oggi il capo del Dipartimento della sanità lucernese, Guido Graf (PPD), nel corso di una visita a un centro di vaccinazione. Graf ha sottolineato come la vaccinazione rappresenti un importante tassello nella lotta contro il coronavirus e si è detto anche molto contento che si sia potuto incominciare con le operazioni ancora prima di Natale.

Graf ha aggiunto di essere stato informato ieri in serata dell’arrivo di circa 5000 dosi, una notizia che lo ha sollevato. Lucerna ha incominciato a riflettere su come prepararsi al meglio in vista di una vaccinazione di massa già quest’estate. La Task force istituita apposta dopo lo scoppio della crisi è sempre stata attiva.