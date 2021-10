L’iniziativa raccoglie consensi in particolare tra i Verdi (92%), ma attualmente ha il sostegno anche della maggioranza dei principali partiti, fra cui PLR e UDC. In tutte e tre le regioni linguistiche, oltre il 75% dell’elettorato voterebbe a favore.

Legge Covid-19 Per quanto riguarda invece la modifica del 19 marzo 2021 della Legge Covid-19, i favorevoli si sarebbero attestati al 61%, contro il 36% dei contrari e il 3% di indecisi.

Come spesso accade quando si parla di misure legate alla Covid-19, anche per quanto riguarda l’oggetto in votazione si assiste a una polarizzazione: il «sì» è particolarmente ampio tra i Verdi liberali (81%) e i socialisti (77%). Tra i sostenitori dell’UDC, invece, il 59% si è detto contrario.