A partire da domenica 16 agosto il Marocco figurerà nella lista degli Stati a rischio, che conta circa 160 Paesi, per i quali valgono restrizioni d’ingresso. In linea di principio i cittadini di Paesi non appartenenti all’area Schengen non possono entrare nella Confederazione se non in caso di assoluta necessità. Sono previste una ventina di eccezioni.