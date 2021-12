Da lunedì 20 dicembre in Svizzera i provvedimenti contro la diffusione del coronavirus saranno inaspriti. Lo ha deciso il Consiglio federale dopo aver messo in consultazione le misure. Fino al 24 gennaio 2022 al ristorante potranno accedere solo le persone vaccinate o guarite dalla COVID-19. Vigerà infatti la «regola del 2G», oltre all’obbligo della mascherina e di consumare stando seduti. Cosa ne pensa il settore della ristorazione? «Ancora una volta la politica di Berna ha fallito clamorosamente, perché va a rovinare le festività a tutta la popolazione – taglia corto Massimo Suter, presidente di GastroTicino –. Chi non è vaccinato o guarito non può andare a pranzo o cena con la sua famiglia, nemmeno se si sottopone al tampone. Anche nella propria casa c’è la limitazione delle 10 persone. Ci ritroviamo ancora ai piedi della scala, dopo due anni di pandemia, e non si è fatto nulla per cercare soluzioni alternative al vaccino. Anziché potenziare l’apparato negli ospedali, tocchiamo la vita privata delle persone».

L’ombra del fantasma delle chiusure, a otto giorni dal Natale, è stata allontanata. «Ma la regola del 2G, in buona sostanza, corrisponde comunque a una forte limitazione dell’afflusso di gente nei nostri ristoranti – aggiunge Suter –. Escludi e discrimini tutti coloro che non sono vaccinati o guariti, ma anche i loro nuclei famigliari perché chiaramente per solidarietà non andranno a mangiare fuori. La conseguenza per la ristorazione? Ci sarà sicuramente un effetto negativo».

Il presidente di GastroTicino si dichiara «piuttosto amareggiato, non solo come imprenditore ma anche come cittadino». «Trovo la situazione davvero paradossale», dice. E – nonostante nel frattempo «sia passato dall’altra parte» vaccinandosi –, fa notare come attualmente «non sia chiaro come ci si debba comportare con il personale». «Come comportarsi i dipendenti? E se anche i titolari non ossequiano la regola del 2G? Non saranno periodi facili».

La reazione di Massimo Suter alle decisioni di Berna non stupisce. «Non è per nulla rosea la situazione, anche se non ci fanno chiudere». Infine, un appello a Berna: «Che si riattivino immediatamente tutti gli aiuti al settore, perché comunque ci sarà un calo di fatturato. Che il danno inevitabile che subiremo venga debitamente risarcito. Si riattivino pure le facilitazioni legate al lavoro ridotto, perché con meno persone al ristorante ci sarà meno necessità di personale. Non vogliamo ritrovarci costretti a licenziare. Non è quello che vogliamo».

©CdT.ch - Riproduzione riservata