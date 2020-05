Sono i lavoratori che tengono in vita il Paese e che si assumono un grande rischio per garantire l’approvvigionamento di base, specialmente in questo periodo di crisi. Malgrado ciò non ricevono l’apprezzamento dovuto, che si misura anche con le condizioni di lavoro. Lo sostiene il Syndicom, secondo cui è giunta l’ora di apportare dei cambiamenti.