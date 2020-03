Queste persone, distribuite sui 26 uffici cantonali dell’Assicurazione per l’invalidità (AI), equivalgono a una crescita del 6% rispetto all’anno precedente.

Per integrazione professionale, viene spiegato nella nota, non si intende solo il collocamento in un nuovo posto di lavoro, ma anche il mantenimento del vecchio impiego grazie a provvedimenti di rilevamento e intervento tempestivi.