L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha indicato oggi a Keystone-ATS che il totale dei casi di mutazioni di coronavirus è salito 4’138 in Svizzera. Si tratta di 646 casi in più di venerdì.

Le cifre non sono rappresentative e servono solo a farsi un’idea generica, stando all’UFSP. In molti Cantoni non sono ancora state svolte le analisi approfondite necessarie per individuare le mutazioni.