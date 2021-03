Sono oltre 5 mila le persone in protesta contro le misure restrittive

(Aggiornato alle 15.16) Oltre 5.000 persone si sono riunite oggi a Liestal, capoluogo di Basilea Campagna, per manifestare la loro opposizione alle misure di lotta contro la diffusione del coronavirus.

All’ordine del giorno c’è una marcia di protesta tra la stazione e una scuola al margine della città. La stragrande maggioranza dei dimostranti non ha indossato maschere protettive malgrado le richieste in tal senso della polizia attraverso gli altoparlanti, ha constatato un corrispondente di Keystone-ATS sul posto.

Un portavoce delle forze dell’ordine ha indicato che non ci saranno interventi per il mancato rispetto della misura di igiene. La polizia concentrerà i propri sforzi per garantire uno svolgimento della manifestazione nella calma.