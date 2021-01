In tutta la Svizzera parte oggi ufficialmente la campagna di vaccinazione più grande di sempre. Alcuni cantoni hanno cominciato prima di Natale, con qualche iniezione simbolica. Altri hanno aspettato i giorni fra Natale e Capodanno per lanciare i rispettivi programmi. Altri ancora – come il Ticino – partono, appunto, oggi. Con Lukas Engelberger, presidente della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, abbiamo voluto fare il punto della situazione dei vaccini nel nostro Paese. Il suo cantone – Basilea Città – è stato fra l’altro uno dei primi a cominciare, servendosi anche di un grande centro per le vaccinazioni nella zona congressuale della città sul Reno.

«Secondo le informazioni che ho potuto raccogliere in questi giorni dai cantoni che hanno cominciato...