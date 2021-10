Malgrado un meteo estivo non sempre favorevole, il 2021 si prospetta come un anno da incorniciare per i campeggi del Touring Club Svizzero (TCS), leader di mercato del settore: nei primi nove mesi i pernottamenti hanno raggiunto quota 940.000, con una crescita del 30% rispetto al 2020 e del 50% in confronto al 2019.