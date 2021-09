Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Nazionale dovrebbe sospendere l’esame del Patto globale ONU sulla migrazione. Lo raccomanda la Commissione delle istituzioni politiche della camera del popolo (CIP-N) per 14 voti a 10.

I «senatori» si erano già espressi per un pausa durante la sessione estiva su proposta della loro commissione preparatoria. Il Patto sulla migrazione, indica una nota odierna dei servizi parlamentari, è una delle tematiche che hanno suscitato discussioni approfondite sulla politica dello Stato in merito alla gestione degli strumenti di «soft law».

La CIP-N pensa che sia quindi opportuno attendere le conclusioni di una sottocommissione istituita appositamente. Occorre inoltre integrare nelle discussioni in materia le prime esperienze di Stati che hanno firmato il Patto.

Legge trasparenza, no emolumenti

Con 18 voti a 5 la CIP-N ha ribadito la bontà del suo progetto di modifica della legge sulla trasparenza, secondo cui l’accesso ai documenti ufficiali conformemente alla legge sulla trasparenza non deve di norma essere soggetto a emolumenti. Il Nazionale aveva già accolto tale proposta per 136 voti a 54.

Durante l’ultima sessione estiva, invece, il Consiglio degli Stati aveva risposto picche per 21 voti a 16 e 3 astensioni, non entrando nemmeno in materia.