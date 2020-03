In seguito al primo caso confermato di infezione da coronavirus al Politecnico federale di Zurigo (ETH), la direzione ha deciso di sospendere, dal prossimo lunedì, tutti i corsi fino alla fine del semestre. Le lezioni saranno dispensate online, indica sul suo sito l’ETH.

A Zurigo, la persona positiva al test è una collaboratrice dell’ETH che lavora in un laboratorio del campus di Hönggerberg, precisa la nota. La ricercatrice è in buone condizioni e le persone con cui è stato in contatto sono state avvisate.